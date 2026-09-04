अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाली महिला बल्लेबाज
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने एशिया कप 2026 में हांगकांग के खिलाफ 124 रन की पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा ही शतक साबित हुए। वह एशिया कप के इतिहास में सर्वोच्च पारी खेलने वाली महिला बल्लेबाज बनी। दुबई में खेले गए इस मैच के दौरान मंधाना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बनी। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।
#1
स्मृति मंधाना (18 शतक)
मंधाना ने हांगकांग के खिलाफ मैच के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 18वां शतक लगाया।
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2 शतक से पहले वह वनडे में 14 शतक लगा चुकी थी। टेस्ट प्रारूप में भी उनके बल्ले से 2 ही शतक निकले हैं।
बाएं हाथ की बल्लेबाज ने सभी प्रारूप को मिलाकर कुल 10,880 रन बनाए हैं। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन वाली बल्लेबाज बनी हैं। उन्होंने इस मामले में मिताली राज (10,868) को पीछे छोड़ा।
#2
मेग लैनिंग (17 शतक)
ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मेग लैनिंग ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत 17 शतकों के साथ किया था।
उन्होंने अपने वनडे करियर में 15 शतकों की मदद से 4,602 रन बनाए थे। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 2 शतकों की बदौलत 3,405 रन अपने नाम किए थे।
वह टेस्ट क्रिकेट में कोई शतक नहीं लगा सकी थी।
उन्होंने 6 टेस्ट मैचों में भी हिस्सा लियाथा, जिसमें 31.36 की औसत से 345 रन बनाए थे।
#3
लौरा वोल्वार्ड्ट (17 शतक)
दक्षिण अफ्रीका की दिग्गज बल्लेबाज लौरा वोल्वार्ड्ट ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 17 शतक लगाए हैं।
उन्होंने 4 टेस्ट मैचों में 31.87 की औसत और एक शतक की मदद से 255 रन बनाए।
अपने वनडे करियर में इस प्रोटियाज बल्लेबाज ने 127 पारियों में 51.30 की औसत के साथ 5,695 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 13 शतक लगाए हैं।
अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने 3 शतकों की बदौलत 2,898 रन बनाए हैं।
#4
हैली मैथ्यूज (15 शतक)
वेस्टइंडीज की हैली मैथ्यूज ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 15 शतक लगाए हैं।
वनडे प्रारूप में इस कैरेबियाई खिलाड़ी ने 105 पारियों में 36.02 की औसत के साथ 3,566 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 159* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ उन्होंने 12 शतक और 8 अर्धशतक लगाए।
अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने 3 शतकों की मदद से 3,382 रन अपने नाम किए हैं।