सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय शतक वाली बल्लेबाज बनी मंधाना (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाली महिला बल्लेबाज

लेखन अंकित पसबोला 04:50 pm Sep 04, 202604:50 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने एशिया कप 2026 में हांगकांग के खिलाफ 124 रन की पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा ही शतक साबित हुए। वह एशिया कप के इतिहास में सर्वोच्च पारी खेलने वाली महिला बल्लेबाज बनी। दुबई में खेले गए इस मैच के दौरान मंधाना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बनी। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।