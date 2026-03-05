टी-20 विश्व कप के इतिहास में इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे तेज शतक

टी-20 विश्व कप जैसे बड़े मंच पर शतक लगाना ही बड़ी उपलब्धि माना जाता है, लेकिन कुछ बल्लेबाज ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने बेहद कम गेंदों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया। इन खिलाड़ियों ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाया और मैदान के चारों ओर शानदार शॉट लगाए। उनकी विस्फोटक पारियों ने मैच का रुख पलट दिया। ऐसे में आइए इस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 फिन एलन (33 गेंद) न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज फिन एलन इस सूची में पहले स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने साल 2026 के टी-20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ केवल 33 गेंदों में ही शतक जड़ दिया। उनके बल्ले से 10 चौके और 8 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 303.03 की रही। एलन की पारी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने 170 रन का लक्ष्य सिर्फ 12.5 ओवर में ही हासिल कर लिया।

#2 क्रिस गेल (47 गेंद) इस सूची में दूसरे स्थान पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल हैं। उन्होंने साल 2016 के विश्व कप में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ केवल 47 गेंदों पर शतक जड़ दिया था। उनके बल्ले से 5 चौके और 11 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 208.33 की रही थी। गेल की धमाकेदार पारी की बदौलत कैरिबियाई टीम ने 183 रन का लक्ष्य सिर्फ 18.1 ओवर में ही हासिल कर लिया था।

#3 हैरी ब्रूक और गेल (50-50 गेंद) तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से 2 बल्लेबाज हैं। हैरी ब्रूक और गेल। दोनों ने इस टूर्नामेंट में 50-50 गेंदों में शतक जड़ा है। गेल ने साल 2007 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह कारनामा किया था। वहीं, ब्रूक ने इसी संस्करण में पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाया। हालांकि, गेल के शतक के बावजूद उनकी टीम को 8 विकेट से हार मिली थी। दूसरी ओर, ब्रूक के शतक की बदौलत इंग्लैंड ने वह मुकाबला 2 विकेट से अपने नाम किया।

