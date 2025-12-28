महिला क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली  बल्लेबाज

#1 स्मृति मंधाना (281 पारी) मंधाना ने 281 पारियों में अपने 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए। उन्होंने अब तक 10,052 रन बनाए हैं। वह अपनी टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 4,101 रन बना चुकी हैं। इसी तरह वनडे करियर में उन्होंने 48.38 की औसत के साथ 5,322 रन बनाए हैं, जिसमें 14 शतक और 34 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 7 टेस्ट की 12 पारियों में 57.18 की औसत के साथ 629 रन अपने नाम किए हैं।

#2 मिताली राज (291 पारी) पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मिताली राज ने 291 पारियों में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के 10,000 रन पूरे किए थे। पूर्व भारतीय कप्तान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में फिलहाल सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं। उन्होंने 333 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 10,868 रन बनाए थे। उन्होंने 12 टेस्ट में 43.68 की औसत के साथ 699 रन बनाए थे। अपने वनडे करियर में उन्होंने 232 मुकाबलों में 50.68 की औसत से 7,805 रन और टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 2,364 रन बनाए थे।

#3 चर्लोट एडवर्ड्स (308 पारी) इंग्लैंड की पूर्व दिग्गज चर्लोट एडवर्ड्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन के आंकड़े को पूरा करने के लिए 308 पारियों का सहारा लिया था। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत 10,273 रन के साथ किया था। अपने टेस्ट करियर में उन्होंने 23 मैचों में 1,676 रन बनाए थे। अपने वनडे करियर में उन्होंने 5,992 रन बनाए थे, जिसमें 9 शतक शामिल थे। अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने 2,605 रन बनाए थे।

