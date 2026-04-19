IPL इतिहास में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 2,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 27वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को 10 रन से हरा दिया। SRH ने 194/9 का स्कोर बनाया था। जवाब में CSK की टीम 184/8 रन ही बना पाई। SRH के लिए सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (59) ने तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली। पारी का 53वां रन बनाते ही उनके IPL में 2,000 रन भी पूरे हो गए। वह गेंदों के हिसाब से ऐसा करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी हैं।

#1 आंद्रे रसेल - 1,120 गेंद वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने इस विशिष्ट सूची में शीर्ष स्थान है। उन्होंने यह उपलब्धि मात्र 1,120 गेंदों में हासिल की थी। रसेल ने 140 IPL मैचों में 28.20 की औसत और 174.17 की स्ट्राइक रेट से 2,651 रन बनाए हैं। यह लीग में 1,300 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ है। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के इस दिग्गज खिलाड़ी ने टूर्नामेंट में 12 अर्धशतक बनाए। उन्होंने 23.27 के औसत से 123 विकेट भी लिए हैं।

#2 अभिषेक शर्मा - 1,193 गेंद CSK के खिलाफ अभिषेक की विस्फोटक बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला। उन्होंने 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 22 गेंदों में 59 रन बनाए। अभिषेक ने IPL में 2,000 रन पूरे करने के लिए सिर्फ 1,193 गेंदें खेलीं। अपने इस ताजा प्रदर्शन के साथ सलामी बल्लेबाज ने 83 IPL मैचों में 27.45 के औसत से 2,004 रन बना लिए हैं। उनके करियर में 11 अर्धशतक और एक शतक शामिल है। उनकी स्ट्राइक रेट 167.55 की रही है।

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