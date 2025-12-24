अलविदा 2025: इन भारतीय बल्लेबाजों ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बनाए सर्वाधिक रन 

साल 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने दमदार खेल से खास पहचान बनाई। शुरुआत में तेज रन बनाने से लेकर मुश्किल हालात में पारी संभालने तक, इन बल्लेबाजों ने हर मौके पर टीम को मजबूती दी। लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर इन्होंने न सिर्फ मुकाबले जिताए, बल्कि दर्शकों का भरोसा भी जीता। ऐसे में आइए साल 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 अभिषेक शर्मा (859 रन) सूची में पहले स्थान पर अभिषेक शर्मा हैं। वह इस साल भारत के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 21 मुकाबले खेले और इसकी 21 पारियों में 1 बार नाबाद रहते हुए 859 रन बनाए। उनके बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 193.46 की रही। अभिषेक ने 42.95 की औसत से बल्लेबाजी की। उन्होंने साल 2025 में 85 चौके और 54 छक्के जड़े। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन रहा।

#2 तिलक वर्मा (567 रन) इस सूची में दूसरे स्थान पर तिलक वर्मा हैं। उन्होंने साल 2025 में भारतीय टीम के लिए 20 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले और इसकी 18 पारियों में 47.25 की शानदार औसत के साथ 567 रन बनाने में सफल रहे। तिलक ने इस साल 129.15 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 73 रन रहा। यह खिलाड़ी 6 पारियों में नाबाद भी रहा। उन्होंने इस साल 41 चौके और 25 छक्के लगाए।

#3 हार्दिक पांड्या (302 रन) भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2025 में 15 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले और इसकी 12 पारियों में 3 बार नाबाद रहते हुए 33.55 की औसत से 302 रन बनाए। उनकी स्ट्राइक रेट 153.29 की रही। हार्दिक के बल्ले से 3 अर्धशतक भी निकले और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 63 रन रहा। इस खिलाड़ी ने इस साल 22 चौके और 18 छक्के लगाए।

