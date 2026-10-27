फाफ डु प्लेसिस ने धोनी की नेतृत्व क्षमता पर किया बड़ा खुलासा, जानिए क्या कहा

डु प्लेसिस ने धोनी की प्रसिद्ध मानसिक शांति का जिक्र करते हुए आगे कहा, "वह मैदान पर चल रहे खेल और खिलाड़ियों के हाव-भाव को बेहद करीब से पढ़ते हैं और इस दौरान पूरी तरह शांत बने रहते हैं।"

उन्होंने कहा, "जैसा कि हर कोई जानता है कि वे एक बेहद शांत और संयमित व्यक्ति हैं। यह एक ऐसी खूबी है जिसे मैं उनसे सीखना चाहता हूं और अपनी खुद की कप्तानी में लागू करना चाहता हूं।"