12 टीमों के साथ खेला जाएगा टूर्नामेंट (सांकेतिक तस्वीर: एक्स/@ICC)

WTC की टीमों में इजाफा होना लगभग तय, 12 टीमों के साथ खेला जाएगा अगला चक्र

लेखन अंकित पसबोला 03:03 pm Oct 07, 202603:03 pm

क्या है खबर?

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में भविष्य में टीमों की संख्या में इजाफा होना लगभग तय है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉड ग्रीनबर्ग ने संकेत दिए हैं कि 12 टीमों के साथ WTC खेली जाएगी। ऐसी खबर है कि ICC और अलग-अलग बोर्ड WTC को ध्यान में रखते हुए अगले 'फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम' (FTP) को अंतिम रूप देने के काम के आखिरी चरण में हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।