टैमी ब्यूमोंट ने क्रिकेट से सन्यास ले लिया है (फाइल तस्वीर)

इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी टैमी ब्यूमोंट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास

लेखन आदर्श कुमार 07:54 pm Jul 08, 202607:54 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 35 वर्षीय ब्यूमोंट भारत के खिलाफ 10 जुलाई से शुरू होने वाले टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के लिए अपना आखिरी मैच खेलेंगी। यह मुकाबला उनके करियर के लिए खास होने वाला है, क्योंकि यह लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाने वाला पहला महिला टेस्ट मैच होगा। ऐसे ऐतिहासिक मुकाबले के साथ ब्यूमोंट अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कहेंगी।