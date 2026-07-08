इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी टैमी ब्यूमोंट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास
क्या है खबर?
इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 35 वर्षीय ब्यूमोंट भारत के खिलाफ 10 जुलाई से शुरू होने वाले टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के लिए अपना आखिरी मैच खेलेंगी। यह मुकाबला उनके करियर के लिए खास होने वाला है, क्योंकि यह लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाने वाला पहला महिला टेस्ट मैच होगा। ऐसे ऐतिहासिक मुकाबले के साथ ब्यूमोंट अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कहेंगी।
बयान
ब्यूमोंट ने कही ये बात
अपने करियर को याद करते हुए ब्यूमोंट ने कहा कि करीब 17 साल तक इंग्लैंड के लिए खेलना उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान रहा है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने एक लड़की के तौर पर क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तब उन्हें यह भी पता नहीं था कि इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करना एक विकल्प हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह सोचकर उन्हें बहुत खुशी मिलती है कि उनके सफर से कितनी लड़कियां और लड़के प्रेरित हुए हैं।
घरेलू
घरेलू क्रिकेट खेलती रहेंगी ब्यूमोंट
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी ब्यूमोंट घरेलू क्रिकेट में खेलना जारी रखेंगी। वह फिलहाल द ब्लेज और द हंड्रेड टूर्नामेंट में बर्मिंघम फीनिक्स का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ब्यूमोंट का यह फैसला क्रिकेट के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय मंच से हटने के बाद भी वह खेल से जुड़ी रहेंगी और नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रेरित करने का काम करती रहेंगी।
करियर
ऐसा रहा है ब्यूमोंट का टेस्ट और वनडे करियर
ब्यूमोंट ने अपना पहला टेस्ट 2013 में खेला था। उन्होंने 11 मुकाबले खेले हैं और इसकी 18 पारियों में 34 की औसत से 612 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से एक शतक और 2 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 208 रन रहा है। वनडे क्रिकेट में ब्यूमोंट ने 140 मैच खेले और इसकी 130 पारियों में 40.49 की औसत से 4,738 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 12 शतक और 24 अर्धशतक निकले। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 168 रन रहा।
टी-20
ऐसा रहा है ब्यूमोंट का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ब्यूमोंट ने अपना पहला मैच 2009 में खेला था। उन्होंने अब तक 109 मैच खेले हैं और इसकी 93 पारियों में 11 बार नाबाद रहते हुए 24.08 की औसत से 1,975 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से एक शतक और 11 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 116 रन रहा है। न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ इस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन (428) बनाए हैं। उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए हैं।