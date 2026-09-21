श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड शानदार प्रदर्शन करना चाहेगी (फाइल तस्वीर)

इंग्लैंड बनाम श्रीलंका: वनडे में एक-दूसरे के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 05:07 pm Sep 21, 202605:07 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के बीच 22 सितंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। दोनों टीमों के बीच आखिरी वनडे सीरीज इसी साल जनवरी में खेली गई थी। उस सीरीज को इंग्लैंड टीम ने 2-1 से अपने नाम किया था। हैरी ब्रूक की कप्तानी में इंग्लैंड आगामी सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ एक बार फिर उम्दा प्रदर्शन करना चाहेगी। आइए इन दोनों टीमों के बीच वनडे क्रिकेट के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।