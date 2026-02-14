इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड: टॉम बैंटन ने जड़ा टी-20 विश्व कप में अपना पहला अर्धशतक, जानिए आंकड़े

बल्लेबाजी

कैसी रही बैंटन की पारी और साझेदारी?

इंग्लैंड को 153 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 13 रन तक 2 झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए बैंटन ने जेकब बेथेल (32) के साथ तीसरे विकेट के लिए 66 रनों की साझेदारी निभाई। उन्होंने सैम कर्रन (28) के साथ 46 रन की साझेदारी निभाई। इस दौरान उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया और बाद में टीम को जीत दिलाई। वह 41 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों से 63 रन बनाकर नाबाद रहे।