इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान: लॉर्ड्स में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं जो रूट, जानिए उनके आंकड़े

इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान: लॉर्ड्स में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं जो रूट, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने सीरीज के पहले हेडिंग्ले टेस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पारी और 103 रन से हराया था। अब सीरीज का दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना है, जिसे जो रूट की कप्तानी वाली टीम जीतना चाहेगी। इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे रूट बल्लेबाजी में भी कमाल करना चाहेंगे। इस बीच रूट के लॉर्ड्स के मैदान पर किए प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।
लॉर्ड्स
लॉर्ड्स में सर्वाधिक रन वाले बल्लेबाज हैं रूट
इंग्लैंड के लिए लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर सबसे ज्यादा रन जो रूट ने बनाए हैं।
उनके बल्ले से 24 मैच में 53.04 की औसत से 2,175 रन निकले हैं। उन्होंने यहां 8 शतक और 7 अर्धशतक लगाए हैं।
उनके बाद ग्राहम गूच ने यहां 21 मैचों में 53.02 की औसत से 2,015 रन बनाए हैं। इन दोनों के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज यहां पर 2,000 रन का आंकड़ा नहीं छू सका है।
बनाम पाकिस्तान
लॉर्ड्स में पाकिस्तान के खिलाफ रूट का प्रदर्शन
लॉर्ड्स के मैदान पर रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 2 टेस्ट खेले थे, जिसमें 32.25 की औसत के साथ कुल 129 रन बनाए थे।
उन्होंने 2016 में 48 और 9 रन के स्कोर किए थे। इसी तरह 2018 में उन्होंने 4 और 68 रन बनाए थे।
पाकिस्तान के विरुद्ध टेस्ट में रूट ने 19 मैच खेले हैं, जिसमें 53.55 की औसत और 2 शतक के साथ 1,553 रन बनाए हैं।
आंकड़े
लॉर्ड्स में एक दोहरा शतक जड़ चुके हैं रूट
रूट ने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में अब तक 6 दोहरे शतक लगाए हैं। इनमें से 1 बार वह लॉर्ड्स में भी दोहरा शतक जड़ चुके हैं।
पूर्व इंग्लिश कप्तान ने इस ऐतिहासिक मैदान पर 2014 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ अपनी पहली पारी में 298 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 200 रन बनाए थे।
अपनी उस बड़ी पारी में उन्होंने 16 चौके लगाए थे। आखिरकार वो टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ था।
करियर
शानदार रहा है रूट का टेस्ट करियर
टेस्ट क्रिकेट में रूट ने अपना पहला मुकाबला साल 2012 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था।
उन्होंने अब तक 167 टेस्ट खेले हैं और इसकी 305 पारियों में लगभग 50 की उम्दा औसत के साथ 14,180 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 41 शतक और 68 अर्धशतक निकले हैं।
उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 262 रन रहा है। साल 2025 में इस खिलाड़ी ने 18 पारियों में 50.31 की औसत से 805 रन बनाए थे।