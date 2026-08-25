कप्तान रूट के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें (तस्वीर: एक्स/@ICC)

इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान: लॉर्ड्स में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं जो रूट, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 02:17 pm Aug 25, 202602:17 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने सीरीज के पहले हेडिंग्ले टेस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पारी और 103 रन से हराया था। अब सीरीज का दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना है, जिसे जो रूट की कप्तानी वाली टीम जीतना चाहेगी। इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे रूट बल्लेबाजी में भी कमाल करना चाहेंगे। इस बीच रूट के लॉर्ड्स के मैदान पर किए प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।