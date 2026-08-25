27 अगस्त से खेला जाएगा लॉर्ड्स टेस्ट (तस्वीर: एक्स/@ICC)

इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान: लॉर्ड्स के मैदान पर दोनों टीमों का टेस्ट में कैसा रहा है प्रदर्शन?

लेखन अंकित पसबोला 01:00 pm Aug 25, 202601:00 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टेस्ट में करारी हार मिली थी। अब 27 अगस्त से सीरीज का दूसरा टेस्ट खेला जाना है। यह मुकाबला लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने इस ऐतिहासिक मैदान पर अपने पिछले 2 मैचों में जीत दर्ज की थी और मेहमान टीम इस क्रम को बरकरार रखना चाहेगी। इस मैदान पर दोनों टीमों के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।