न्यूजीलैंड ने मैच में पकड़ की मजबूत (तस्वीर: एक्स/@BLACKCAPS)

ओवल टेस्ट: न्यूजीलैंड ने बढ़ाया जीत की ओर कदम, ऐसा रहा चौथा दिन

लेखन अंकित पसबोला 11:09 pm Jun 20, 202611:09 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सीरीज के दूसरे ओवल टेस्ट में अपनी पकड़ बना ली है। ओवल में खेले जा रहे मैच में जीत के लिए मिले 463 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 182 रन बनाए हैं। चौथे दिन के स्टंप्स तक क्रीज पर फिलहाल जो रूट (75) और जॉर्डन कॉक्स (0) मौजूद हैं। आइए चौथे दिन के खेल पर एक नजर डालते हैं।