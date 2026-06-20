जो रूट 14,000 टेस्ट रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने, जानिए उनके आंकड़े और रिकॉर्ड्स

आंकड़े

बेमिसाल रहा है रूट का टेस्ट करियर

टेस्ट क्रिकेट में रूट ने अपना पहला मुकाबला साल 2012 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 165 टेस्ट खेले हैं और इसकी 301 पारियों में लगभग 50 की उम्दा औसत के साथ 14,000 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 41 शतक और 66 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 262 रन रहा है। साल 2025 में इस खिलाड़ी ने 18 पारियों में 50.31 की औसत से 805 रन बनाए थे।