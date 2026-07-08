भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच 10 जुलाई से शुरू होगा (तस्वीर: एक्स/@BCCIWomen)

इंग्लैंड बनाम भारत: लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाले पहले महिला टेस्ट की पूरी जानकारी

लेखन आदर्श कुमार 05:09 pm Jul 08, 202605:09 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बीच शुक्रवार से शुरू होने वाला महिला टेस्ट मुकाबला ऐतिहासिक होगा। यह लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाने वाला पहला महिला टेस्ट मैच है। पुरुषों के पहले टेस्ट के 142 साल बाद इस मैदान पर महिला क्रिकेट को जगह मिलेगी। इंग्लैंड ने 1937 से अब तक 19 मैदानों पर 55 टेस्ट खेले हैं और लॉर्ड्स उसका 20वां टेस्ट स्थल होगा। टीम ने आखिरी घरेलू टेस्ट 2023 में खेला था।