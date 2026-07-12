इंग्लैंड बनाम भारत: विराट कोहली आगामी वनडे सीरीज में बना सकते हैं ये रिकॉर्ड्स

लिस्ट-A

सर्वाधिक लिस्ट-A शतक लगाने के करीब हैं कोहली

कोहली ने अपने लिस्ट-A क्रिकेट करियर में 59 शतक लगाए हैं। वह भारत के अलावा घरेलू क्रिकेट में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हुए विजय हजारे ट्रॉफी में 5 शतक लगा चुके हैं। अगर वह 2 शतक लगाने में कामयाब होते हैं तो लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। बता दें कि तेंदुलकर ने अपने लिस्ट-A करियर में 60 शतक लगाए थे, जिसमें वनडे में 49 शामिल हैं।