इंग्लैंड बनाम भारत: तिलक वर्मा और ईशान किशन ने 5वें टी-20 में लगाए अर्धशतक, जानिए आंकड़े 

इंग्लैंड बनाम भारत: तिलक वर्मा और ईशान किशन ने 5वें टी-20 में लगाए अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने 5वें और आखिरी टी-20 मैच में भारतीय क्रिकेट टीम को 56 रन से करारी शिकस्त दी। रोज बाउल स्टेडियम में खेले गए मैच में जीत के लिए मिले 258 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 201/8 का स्कोर ही बना सकी। भारत की ओर से ईशान किशन (56) और तिलक वर्मा (53) ने अर्धशतक लगाए। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
किशन
किशन ने अपना 11वां अर्धशतक लगाया
विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने जब 25 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब किशन क्रीज पर आए। उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में बल्लेबाजी की और 27 गेंदों में अपना 11वां अर्धशतक पूरा किया। वह 35 गेंदों में 76 रन बनाकर आउट हुए। अपनी इस पारी में किशन ने 7 चौके और 2 छक्के लगाए। उन्होंने श्रेयस अय्यर (28) के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 55 रन जोड़े।
तिलक
तिलक ने लगाया अपना 8वां अर्धशतक
भारत ने जब 110 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट गंवाया, तब तिलक क्रीज पर आए। उन्होंने जरूरी रन गति को ध्यान में रखते हुए आक्रामक बल्लेबाजी की और 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 24 गेंदों में 56 रन बनाकर 7वें विकेट के रूप में आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 4 छक्के लगाए। उन्हें दूसरे छोर से किसी अन्य बल्लेबाज का साथ नहीं मिल सका।
लेखा-जोखा
इंग्लैंड ने इस तरह से जीता मैच
इंग्लैंड को फिल सॉल्ट (6) के रूप में पहला झटका जल्दी लगा। इसके बाद जोस बटलर ने शतक (131) लगाया और कप्तान ब्रूक ने नाबाद 95 रन की पारी खेलते हुए टीम को 257/3 के स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में अभिषेक शर्मा (3) के जल्दी आउट होने के बाद संजू सैमसन (27) और श्रेयस अय्यर (28) बड़ी पारी नहीं खेल सके। मुश्किल घड़ी में किशन (56) और तिलक (53) के संघर्ष के बावजूद भारतीय टीम 201/8 रन ही बना सकी।