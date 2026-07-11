इंग्लैंड बनाम भारत: तिलक वर्मा और ईशान किशन ने 5वें टी-20 में लगाए अर्धशतक, जानिए आंकड़े 

लेखा-जोखा

इंग्लैंड ने इस तरह से जीता मैच

इंग्लैंड को फिल सॉल्ट (6) के रूप में पहला झटका जल्दी लगा। इसके बाद जोस बटलर ने शतक (131) लगाया और कप्तान ब्रूक ने नाबाद 95 रन की पारी खेलते हुए टीम को 257/3 के स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में अभिषेक शर्मा (3) के जल्दी आउट होने के बाद संजू सैमसन (27) और श्रेयस अय्यर (28) बड़ी पारी नहीं खेल सके। मुश्किल घड़ी में किशन (56) और तिलक (53) के संघर्ष के बावजूद भारतीय टीम 201/8 रन ही बना सकी।