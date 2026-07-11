बटलर ने खेली उम्दा पारी (तस्वीर: एक्स/englandcricket)

जोस बटलर ने अपना दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाया, हैरी ब्रूक के साथ की रिकॉर्ड साझेदारी

लेखन अंकित पसबोला 09:23 pm Jul 11, 202609:23 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज जोस बटलर ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 5वें टी-20 में बेहतरीन शतकीय पारी (131) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा शतक साबित हुआ। उन्होंने कप्तान हैरी ब्रूक के साथ मिलकर दूसरे विकेट लिए 200+ रन की साझेदारी भी की। इस बीच वह इंग्लैंड की ओर से टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।