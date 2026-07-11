जोस बटलर ने अपना दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाया, हैरी ब्रूक के साथ की रिकॉर्ड साझेदारी
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज जोस बटलर ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 5वें टी-20 में बेहतरीन शतकीय पारी (131) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा शतक साबित हुआ। उन्होंने कप्तान हैरी ब्रूक के साथ मिलकर दूसरे विकेट लिए 200+ रन की साझेदारी भी की। इस बीच वह इंग्लैंड की ओर से टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
जोरदार रही बटलर की पारी
बटलर ने बल्लेबाजी के लिए अच्छी नजर आ रही पिच पर भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली और रोज बाउल स्टेडियम में कई खूबसूरत शॉट लगाए। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने सिर्फ 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने सिर्फ 51 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। दिलचस्प रूप से उन्होंने छक्का लगाते हुए अपना शतक पूरा किया। वह 64 गेंदों में 12 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 131 रन बनाकर आउट हुए।
आंकड़े
बटलर ने की रिकॉर्ड साझेदारी
बटलर ने कप्तान ब्रूक (95*) के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 233 रन की साझेदारी की। यह इंग्लैंड की ओर से किसी भी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 200 रन की पहली साझेदारी है। इससे पहले इंग्लैंड की ओर से सबसे बड़ी साझेदारी का पिछला रिकॉर्ड डेविड मालन और इयोन मॉर्गन के नाम पर दर्ज था। इस जोड़ी ने 2019 में नेपियर में खेले गए मैच में 182 रन की साझेदारी की थी।
आंकड़े
इंग्लैंड की ओर से टी-20 में सर्वाधिक रन
क्रिकइंफो के अनुसार, बटलर ने 516 टी-20 मैचों में 14,500 से अधिक रन बनाए हैं। उनके नाम 102 अर्धशतक और 9 शतक दर्ज हैं। उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों में एलेक्स हेल्स को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम अभी 528 टी-20 मैचों में 29.91 की औसत से 14,449 रन हैं। जेम्स विंस, जेसन रॉय और डेविड मलान अन्य इंग्लिश खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10,000 से ज्यादा टी-20 रन बनाए हैं।
जानकारी
बटलर-ब्रूक ने भारत के खिलाफ सर्वोच्च साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया
ब्रूक-बटलर ने भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साझेदारी की है। इस जोड़ी ने दक्षिण अफ्रीका की क्विंटन डिकॉक और डेविड मिलर की जोड़ी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने साल 2022 में गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में नाबाद 174 रन की साझेदारी निभाई थी।
इंग्लैंड
इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ रिकॉर्ड स्कोर बनाया
इंग्लैंड ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के खिलाफ अपना सर्वोच्च स्कोर दर्ज किया। इससे पहले भारतीय टीम के विरुद्ध इंग्लैंड का सबसे बड़ा स्कोर 246/7 था, जो इसी साल वानखेड़े स्टेडियम में हुए मैच में बनाया था। यह इंग्लैंड का टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले इंग्लैंड 304/2 (बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025) और 267/3 (बनाम वेस्टइंडीज, 2023) जैसे विशाल स्कोर बना चुकी है।