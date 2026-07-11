इंग्लैंड बनाम भारत: ट्रैफिक में फंसी भारतीय टीम, पांचवें टी-20 में टॉस में हुई देरी 

पिच

कैसा है पिच का मिजाज?

द रोज बाउल की पिच आमतौर पर संतुलित मानी जाती है। शुरुआती ओवरों में नई गेंद से तेज गेंदबाजों को स्विंग और सीम मूवमेंट मिलने की उम्मीद रहती है। हालांकि, बल्लेबाज शुरुआती चुनौती पार कर लें तो बड़े शॉट खेलना आसान हो जाता है। मध्य ओवरों में सतह थोड़ी धीमी पड़ने से स्पिनरों को भी मदद मिल सकती है। ऐसे में बल्ले और गेंद के बीच रोचक मैच की उम्मीद की जा सकती है।