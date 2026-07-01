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इंग्लैंड बनाम भारत: बारिश के कारण रद्द हुआ पहला टी-20 मुकाबला 
बारिश के कारण इंग्लैंड एक भी गेंद नहीं खेल पाई (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

इंग्लैंड बनाम भारत: बारिश के कारण रद्द हुआ पहला टी-20 मुकाबला 

लेखन आदर्श कुमार
Jul 02, 2026
01:09 am
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 7 विकेट पर 189 रन बनाए थे। इंग्लैंड की पारी शुरू होने से पहले ही बारिश ने दस्तक दी। लगातार बारिश के कारण दूसरी पारी में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी और अंपायरों ने मुकाबला रद्द घोषित कर दिया। दूसरा मैच 4 जुलाई को होगा।

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पहला

श्रेयस अय्यर ने कप्तान के तौर पर पहला अर्धशतक लगाया

श्रेयस अय्यर ने 47 गेंदों में 68 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 144.68 की रही। कप्तान के तौर पर उनके बल्ले से पहला पचासा निकला। उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का यह 9वां और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 38 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ 38 गेंदों में 82 रन जोड़े। श्रेयस भारत के एकमात्र ऐसे कप्तान बने, जिन्होंने इंग्लैंड में 50+ का स्कोर बनाया।

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रद्द

डरहम में भारत का तीसरा मैच रद्द हुआ

भारत ने डरहम में 2002 और 2011 में 2 एकदिवसीय मुकाबले खेले थे और दोनों ही मैच बारिश की भेंट चढ़ गए थे। ऐसे में डरहम में ये तीसरा मौका है, जब भारतीय टीम का मुकाबला बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका।

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पारी

ऐसी रही अभिषेक की पारी 

अभिषेक ने 24 गेंदों में 59 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 245.83 की रही। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 11वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों में पूरा किया। इंग्लैंड के खिलाफ इस खिलाड़ी का यह दूसरा अर्धशतक साबित हुआ। इस पारी के दौरान उन्होंने 100 छक्के भी पूरे किए। अभिषेक को 100 छक्कों का आंकड़ा छूने के लिए 49 मैचों (48 पारियों) का समय लगा।

रिकॉर्ड्स

अभिषेक ने ये रिकॉर्ड्स भी बनाए

अभिषेक ने 9वीं बार 50+ का स्कोर 200+ की स्ट्राइक रेट से बनाए। इस मामले में उनसे आगे सूर्यकुमार यादव हैं। उन्होंने 13 बार ये कारनामा किया है। 20 या उससे कम गेंदों में अभिषेक ने 5वीं बार 50+ का स्कोर बनाया। भारत की ओर से वह इस मामले में पहले स्थान पर हैं। युवराज सिंह ने 3 बार ये किया। अभिषेक ने 785 गेंदों में 100 छक्के पूरे किए। वह सबसे तेज इस मुकाम तक पहुंचने वाले बल्लेबाज हैं।

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