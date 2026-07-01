इंग्लैंड बनाम भारत: बारिश के कारण रद्द हुआ पहला टी-20 मुकाबला 

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श्रेयस अय्यर ने कप्तान के तौर पर पहला अर्धशतक लगाया

श्रेयस अय्यर ने 47 गेंदों में 68 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 144.68 की रही। कप्तान के तौर पर उनके बल्ले से पहला पचासा निकला। उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का यह 9वां और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 38 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ 38 गेंदों में 82 रन जोड़े। श्रेयस भारत के एकमात्र ऐसे कप्तान बने, जिन्होंने इंग्लैंड में 50+ का स्कोर बनाया।