अक्षर पटेल ने पूरे किए 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट

अक्षर पटेल 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले पहले भारतीय स्पिनर बने, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 11:20 pm Jul 04, 202611:20 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए एक विकेट हासिल किया। उन्होंने अपने कोटे के 4 ओवर में केवल 20 ही रन खर्च किए। इस विकेट के साथ ही उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे हो गए हैं। वह ऐसा करने वाले कुल चौथे भारतीय और पहले भारतीय स्पिनर बने हैं। आइए उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय के आंकड़ों पर नजर डालते हैं।