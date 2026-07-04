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इंग्लैंड बनाम भारत: अभिषेक शर्मा अपना 200वां टी-20 मैच खेलने उतरे, जानिए उनके आंकड़े
अभिषेक शर्मा अपना 200वां टी-20 मैच खेलने उतरे

इंग्लैंड बनाम भारत: अभिषेक शर्मा अपना 200वां टी-20 मैच खेलने उतरे, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा
Jul 04, 2026
07:22 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड में टी-20 सीरीज के मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए उतरते ही सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। यह उनके टी-20 करियर का 200वां और टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 50वां मैच रहा है। अभिषेक ने इस प्रारूप में लगभग 6,000 रन बनाए हैं। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

रिकॉर्ड

अभिषेक के नाम है टी-20 क्रिकेट में दूसरी सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट

अभिषेक ने अब तक 195 पारियों में 33.21 के औसत से 5,912 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 176.63 है, जो कम से कम 5,000 टी-20 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में दूसरी सर्वश्रेष्ठ है। बाएं हाथ का यह बल्लेबाज न्यूजीलैंड के फिन एलन से ही पीछे है, जिनकी स्ट्राइक रेट 178.42 की है। इस सूची में भारत के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव (152.58) ही 150 से अधिक स्ट्राइक रेट वाले एकमात्र अन्य भारतीय बल्लेबाज हैं।

शतक

टी-20 क्रिकेट में 9 शतक जड़ चुके हैं अभिषेक

अभिषेक ने अपने टी-20 करियर में अब तक 9 शतक जड़े हैं। भारतीय खिलाड़ियों में केवल विराट कोहली ही इस मामले में उनसे आगे हैं, जिन्होंने अब तक 10 शतक जड़े हैं। क्रिस गेल (22), बाबर आजम (13) और डेविड वार्नर (10) ही ऐसे अन्य बल्लेबाज हैं जिन्होंने अभिषेक से अधिक टी-20 शतक बनाए हैं। वहीं, अभिषेक ने टी-20 क्रिकेट में 37 अर्धशतक भी लगाए हैं। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय और इंडियन प्रीमियर लीग में 2-2 शतक बनाए हैं।

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रिकॉर्ड

टी-20 क्रिकेट में 4 बार 130+ का स्कोर बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज

अभिषेक ने टी-20 क्रिकेट में 4 बार 130+ रन बनाए हैं। यह किसी भी बल्लेबाज के लिए सबसे अधिक है। एरोन फिंच और गेल ने 3-3 बार ऐसा किया है। 2025 में मुंबई में खेले गए मैच में अभिषेक द्वारा बनाए गए 135 रन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज का करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 148 रन है, जो उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में बनाया था।

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करियर

कैसा रहा है अभिषेक का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?

अभिषेक ने साल 2024 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। वह अब तक 50 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 49 पारियों में 33 से अधिक की औसत और 191 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 1,550 से अधिक रन बनाए हैं। इसमें 2 शतक के अलावा 11 अर्धशतक भी शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन का रहा है। वह अब तक 103 छक्के और 153 से अधिक चौके जड़ चुके हैं।

जानकारी

कैसा रहा है अभिषेक का IPL करियर?

अभिषेक ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 92 मैचों की 89 पारियों में 29.37 के औसत से 2,379 रन बनाए हैं। इनमें 2 शतक और 13 अर्धशतक शामिल हैं और उनकी स्ट्राइक रेट 171.27 है। यह 1,000 से अधिक रन वालों में सर्वाधिक है।

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