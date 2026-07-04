इंग्लैंड बनाम भारत: अभिषेक शर्मा अपना 200वां टी-20 मैच खेलने उतरे, जानिए उनके आंकड़े

करियर

कैसा रहा है अभिषेक का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?

अभिषेक ने साल 2024 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। वह अब तक 50 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 49 पारियों में 33 से अधिक की औसत और 191 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 1,550 से अधिक रन बनाए हैं। इसमें 2 शतक के अलावा 11 अर्धशतक भी शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन का रहा है। वह अब तक 103 छक्के और 153 से अधिक चौके जड़ चुके हैं।