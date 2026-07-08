इंग्लैंड बनाम भारत: चौथे टी-20 मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

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ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग इलेवन

तीसरे टी-20 मुकाबले में भारतीय टीम महज 76 रन पर ऑलआउट हो गई थी। टीम का कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिककर प्रदर्शन नहीं कर सका था। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी अपने शुरुआती 2 मुकाबलों में प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। ऐसे में चौथे मैच में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी। संभावित एकादश: अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती।