इंग्लैंड ने दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को हराया, सीरीज में हासिल की बराबरी 

कॉक्स ने सिर्फ 49 गेंदों पर 67 रनों की तेज़ पारी खेली, जिसमें छह चौके और एक छक्का शामिल था।

क्रिकइंफो के अनुसार, यह उनका दूसरा अर्धशतक था। इसके साथ ही उनके कुल वनडे करियर में कुल 234 रन हो गए हैं।

दूसरी ओर जैक्स ने सिर्फ 40 गेंदों पर 54 रनों की नाबाद पारी खेली। उनकी इस पारी में 4 चौके और एक छक्का शामिल था। इस बीच उन्होंने वनडे में अपने 1,000 रन पूरे किए।