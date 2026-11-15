टॉम बैंटन ने लगाया शतक (तस्वीर: एक्स/@englandcricket)

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड: टॉम बैंटन ने वनडे में लगाया अपना दूसरा शतक

लेखन अंकित पसबोला 01:34 pm Nov 15, 202601:34 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज टॉम बैंटन ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे मैच में 121 रन बनाए। यह उनके वनडे करियर का कुल दूसरा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला शतक साबित हुआ। एडिलेड के मैदान पर उन्होंने शानदार लय में बल्लेबाजी की और इस बीच जो रूट (62) के साथ मिलकर बड़ी शतकीय साझेदारी भी की। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।