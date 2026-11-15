ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड: टॉम बैंटन ने वनडे में लगाया अपना दूसरा शतक
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज टॉम बैंटन ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे मैच में 121 रन बनाए। यह उनके वनडे करियर का कुल दूसरा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला शतक साबित हुआ। एडिलेड के मैदान पर उन्होंने शानदार लय में बल्लेबाजी की और इस बीच जो रूट (62) के साथ मिलकर बड़ी शतकीय साझेदारी भी की। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
जोरदार रही बैंटन की पारी
इंग्लैंड की ओर से पारी की शुरुआत करते हुए बैंटन अच्छी लय में नजर आए और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने उन्होंने 45 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।
वह 99 गेंदों में 121 रन बनाकर आउट हुए। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 12 चौके और 4 छक्के लगाए।
इस बीच उन्होंने रूट के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 136 गेंदों में 137 रन की साझेदारी की और टीम को संकट से उबारा।
करियर
शानदार रहा है बैंटन का वनडे करियर
बैंटन ने 2020 में अपने वनडे करियर की शुरुआत की थी।
उन्होंने अब तक 16 मैचों की 15 पारियों में अब तक 47.46 की औसत और 105.48 की स्ट्राइक रेट के साथ 712 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 शतक और 5 अर्धशतक अपने नाम किए हैं।
इस प्रारूप में 126 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है।
उन्होंने अपना पहला शतक श्रीलंका के खिलाफ लगाया था।
आंकड़े
इस साल शानदार रहा बैंटन का प्रदर्शन
बैंटन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक सिर्फ 2 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 73.00 की औसत और 115.87 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 146 रन बनाए हैं।
उन्होंने अपने वनडे करियर के दोनों शतक इसी साल लगाए हैं।
अब तक 2026 में उन्होंने 9 पारियों में 60.00 की औसत और 110.42 की स्ट्राइक रेट के सेहत 540 रन बनाए हैं। वह इस साल 4 अर्धशतक भी लगा चुके हैं।
स्कोर
इंग्लैंड ने बनाया विशाल स्कोर
इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर के बाद 355/6 का स्कोर बनाया।
क्रिकबज के मुताबिक, यह वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। बैंटन और रूट की पारियों के अलावा जॉर्डन कॉक्स (67) और विल जैक्स (54*) ने भी अर्धशतक लगाए।
ऑस्ट्रेलिया की ओर से जेवियर बार्टलेट ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। हालांकि, उन्होंने अपने 10 ओवर में 72 रन दिए।