WTC के आगामी चक्रों में भी धीमी ओवर गति के लिए टीमों पर जुर्माना जारी रहेगा। निर्धारित समय में ओवर पूरे नहीं करने पर हर अतिरिक्त ओवर के लिए टीम का अंक कटेगा।

स्टोक्स ने दलील दी थी कि उपमहाद्वीप की टीमों को घरेलू मैदान पर स्पिनरों के अधिक इस्तेमाल के कारण समय पर ओवर पूरे करने में स्वाभाविक फायदा मिलता है, जबकि तेज गेंदबाजी पर निर्भर इंग्लैंड को नुकसान होता है।

क्रिकेट समिति ने इस तर्क को कमजोर माना।