जेमी ओवरटन ने लिया 5 विकेट हॉल (तस्वीर: एक्स/@englandcricket)

इंग्लैंड के जेमी ओवरटन ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 मैच में लिए 5 विकेट

लेखन अंकित पसबोला 03:41 pm Nov 27, 202603:41 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जेमी ओवरटन ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 में घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला ही 5 विकेट हॉल है। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 मैच में 5 विकेट हॉल लेने वाले इंग्लैंड के पहले गेंदबाज बने। उनकी उम्दा गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाजी क्रम लड़खड़ा गया। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।