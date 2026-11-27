इंग्लैंड के जेमी ओवरटन ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 मैच में लिए 5 विकेट
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जेमी ओवरटन ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 में घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला ही 5 विकेट हॉल है। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 मैच में 5 विकेट हॉल लेने वाले इंग्लैंड के पहले गेंदबाज बने। उनकी उम्दा गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाजी क्रम लड़खड़ा गया। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
शानदार रही ओवरटन की गेंदबाजी
ओवरटन ने ऑस्ट्रेलिया की पारी के 7वें ओवर में जेक फ्रेजर-मैकगर्क को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला।
उन्होंने अपने अगले ओवर में ऑलराउंडर टिम डेविड का विकेट चटकाया।
दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने निखिल चौधरी, जोएल डेविस और बेन ड्वारशुइस को पवेलियन की राह दिखाई।
उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में 12 रन दिए और इस बीच एक मेडन ओवर भी किया।
आंकड़े
कर्रन के बाद 5 विकेट वाले दूसरे इंग्लिश गेंदबाज बने
ओवरटन अब इंग्लैंड की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 5 विकेट हॉल लेने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज बने।
इंग्लैंड की टीम से उनसे पहले सैम कर्रन (5/10 बनाम अफगानिस्तान, 2022) ऐसा कर चुके थे।
क्रिकबज के मुताबिक, ओवरटन अब ऑस्ट्रलिया के विरुद्ध 5 विकेट हॉल लेने वाले सिर्फ तीसरे गेंदबाज बने।
उनसे पहले अजंता मेंडिस (6/16, पल्लेकेले, 2011) और मोहम्मद नवाज (5/18, लाहौर, 2026) ऐसा कर चुके थे।
जानकारी
गाबा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज बने ओवरटन
यह गाबा के मैदान पर किसी टी-20 मैच में लिया गया पहला 5 विकेट हॉल है। इससे पहले इस मैदान पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का रिकॉर्ड मिचेल स्टार्क (4/20) के नाम पर था।
ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया ने घर पर बनाया अपना न्यूनतम स्कोर
ओवरटन की घातक गेंदबाजी के चलते ऑस्ट्रेलिया की पारी 16.5 ओवर में सिर्फ 108 रन पर सिमट गई। मेजबान टीम से सैम हार्पर ने सर्वाधिक 26 रन बनाए।
ऑस्ट्रेलिया की टीम से ज्यादातर बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके।
यह कंगारू टीम का अपने घर पर खेलते हुए न्यूनतम स्कोर है।
इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम 2022 में सिडनी में सिर्फ 111 रन पर सिमट गई थी।
आंकड़े
ऐसा है ओवरटन का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
ओवरटन ने 2024 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था।
उन्होंने अब तक 30 मैचों की 26 पारियों में 16.26 की औसत और 7.94 की इकॉनमी रेट के साथ 38 विकेट लिए हैं।
उन्होंने एक पारी में 5 विकेट हॉल लिया है।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 5 मैच खेले हैं, जिसमें 12.00 की औसत और 9.33 की इकॉनमी रेट के साथ 7 विकेट लिए हैं।