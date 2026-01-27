इंग्लैंड ने तीसरे वनडे में श्रीलंका को हराया, 2-1 से जीती सीरीज 

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे मैच में श्रीलंका क्रिकेट टीम को 53 रन से हराते हुए सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। कोलंबो में खेले गए मैच में इंग्लिश टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 357/3 का स्कोर बनाया, जिसमें जो रूट (111*) और हैरी ब्रूक (136*) के शतक शामिल रहे। जवाब में श्रीलंकाई टीम 304 रन पर ही सिमट गई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती इंग्लिश टीम इंग्लैंड से रेहान अहमद (24) और बेन डकेट (7) जल्दी आउट हुए। इसके बाद जो रूट (111*), जैकब बेथेल (65) और हैरी ब्रूक (136*) ने उम्दा पारियां खेलते हुए टीम का स्कोर 350+ रन तक पहुंचाया। जवाब में पथुम निसांका ने अर्धशतक (50) लगाया। इसके बाद पवन रत्नायके (121) और दुनिथ वेलालागे (22) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके। श्रीलंका की पारी 46.4 ओवर में सिमट गई।

रूट रूट ने वनडे में अपना 20वां शतक इंग्लैंड ने जब 19 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब रूट क्रीज पर आए। शानदार फॉर्म में चल रहे रूट ने 54 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों के विरुद्ध निरंतर रन बनाते हुए 100 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। इस बीच उन्होंने कप्तान ब्रूक (136*) के साथ 191 रन की बड़ी साझेदारी की। वह 108 गेंदों में 111 रन बनाकर नाबाद रहे।

शतक रूट ने वनडे शतकों के मामले में बाबर आजम की बराबरी की रूट ने वनडे शतकों के मामले में पाकिस्तान के बाबर आजम और सईद अनवर की बराबरी की। बाबर ने 137 पारियों में 20 शतकों की मदद से 7,571 रन बनाए। वहीं, अनवर ने 244 पारियों में 20 शतकों की बदौलत 8,824 रन बनाए थे। रूट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में छठे सबसे ज्यादा शतक (61) लगाने वाले बल्लेबाज हैं। उनसे आगे इस सूची में सचिन तेंदुलकर (100), विराट कोहली (85), रिकी पोंटिंग (71), कुमार संगाकारा (63) और जैक्स कैलिस (62) हैं।

ब्रूक इंग्लैंड के लिए सबसे तेज वनडे शतक जड़ने वाले कप्तान बने ब्रूक ब्रूक ने 57 गेंदों में शतक पूरा किया गया। वह 66 गेंदों पर 11 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 136 रन बनाकर नाबाद रहे। वह इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे तेज शतक जड़ने वाले कप्तान बने हैं। उन्होंने इस मामले में पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन की बराबरी की। मॉर्गन ने भी साल 2019 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ केवल 57 गेंदों में शतक जड़कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था।