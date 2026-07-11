इंग्लैंड ने 5वें टी-20 में भी भारत को हराया, 4-0 से जीती सीरीज
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 5वें टी-20 मैच में भी भारतीय क्रिकेट टीम को 56 रन से शिकस्त दी। रोज बाउल स्टेडियम में हुए मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 257/3 का स्कोर बनाया। जवाब में भारतीय टीम ईशान किशन (56) और तिलक वर्मा (53) की पारियों के बावजूद 201/8 का स्कोर ही बना सकी। इसके साथ ही इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज को 4-0 से जीता।
लेखा-जोखा
इस तरह से रहा रोचक मुकाबला
इंग्लैंड को फिल सॉल्ट (6) के रूप में पहला झटका जल्दी लगा। इसके बाद जोस बटलर ने शतक (131) लगाया और कप्तान हैरी ब्रूक ने नाबाद 95 रन की पारी खेलते हुए टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में अभिषेक शर्मा (3) के जल्दी आउट होने के बाद संजू सैमसन (27) और श्रेयस अय्यर (28) बड़ी पारी नहीं खेल सके। मुश्किल घड़ी में किशन (56) और तिलक (53) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके।
बटलर
बटलर ने लगाया अपना दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक
बटलर ने बल्लेबाजी के लिए अच्छी नजर आ रही पिच पर भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली और रोज बाउल स्टेडियम में कई खूबसूरत शॉट लगाए। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने सिर्फ 51 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। दिलचस्प रूप से उन्होंने छक्का लगाते हुए अपना शतक पूरा किया। वह 64 गेंदों में 12 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 131 रन बनाकर आउट हुए। यह उनका दूसरा शतक साबित हुआ।
साझेदारी
बटलर ने की रिकॉर्ड साझेदारी
बटलर ने कप्तान ब्रूक (95*) के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 233 रन की साझेदारी की। यह इंग्लैंड की ओर से किसी भी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 200 रन की पहली साझेदारी है। इससे पहले इंग्लैंड की ओर से सबसे बड़ी साझेदारी का पिछला रिकॉर्ड डेविड मालन और इयोन मॉर्गन के नाम पर दर्ज था। इस जोड़ी ने 2019 में नेपियर में खेले गए मैच में 182 रन की साझेदारी की थी।
रिकॉर्ड
इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ अपना रिकॉर्ड स्कोर बनाया
इंग्लैंड ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के खिलाफ अपना सर्वोच्च स्कोर दर्ज किया। इससे पहले भारतीय टीम के विरुद्ध इंग्लैंड का सबसे बड़ा स्कोर 246/7 था, जो इसी साल वानखेड़े स्टेडियम में हुए मैच में बनाया था। यह इंग्लैंड का टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले इंग्लैंड 304/2 (बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025) और 267/3 (बनाम वेस्टइंडीज, 2023) जैसे विशाल स्कोर बना चुकी है।
ब्रूक
ब्रूक ने बनाया ये रिकॉर्ड
ब्रूक की ओर से 19 गेंदों में जड़ा गया यह अर्धशतक भारत के खिलाफ लगाया गया संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज शतक है। उन्होंने इस मामले में कैमरून ग्रीन (हैदराबाद, 2022) और जेकब बेथेल (वानखेड़े, 2026) की बराबरी की है। इन दोनों ने भी 19 गेंदों में ही अर्धशतक जड़ा था। इस सूची में पहला पायदान पर दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर मार्को यानसन है, जिन्होंने 2024 में सेंचुरियन में 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था।
किशन
ईशान किशन ने लगाया अर्धशतक
विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने जब 25 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब किशन क्रीज पर आए। उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में बल्लेबाजी की और 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 35 गेंदों में 76 रन बनाकर आउट हुए। अपनी इस पारी में किशन ने 7 चौके और 2 छक्के लगाए। उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 55 रन जोड़े।
तिलक
तिलक ने भी खेली संघर्षपूर्ण पारी
भारत ने जब 110 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट गंवाया, तब तिलक वर्मा क्रीज पर आए। उन्होंने जरूरी रन गति को ध्यान में रखते हुए आक्रामक बल्लेबाजी की और 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 24 गेंदों में 56 रन बनाकर 7वें विकेट के रूप में आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 4 छक्के लगाए। उन्हें दूसरे छोर से किसी अन्य बल्लेबाज का साथ नहीं मिल सका।