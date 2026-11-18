इंग्लैंड ने तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को हराया (तस्वीर: एक्स/@englandcricket)

इंग्लैंड ने तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 97 रन से हराया, 2-1 से जीती सीरीज

लेखन अंकित पसबोला 04:43 pm Nov 18, 202604:43 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने तीसरे और आखिरी वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 97 रन से हराते हुए सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। होबार्ट में खेले गए मैच में इंग्लिश टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 328 रन बनाए। मेहमान टीम से बेन डकेट ने बड़ा शतक (133) लगाया। जवाब में मेजबान टीम 46.5 ओवर में 231 रन पर सिमट गई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।