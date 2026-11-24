इंग्लैंड ने दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने कैररा ओवल में खेले गए 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में मेजबान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ इंग्लैंड ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 184/8 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में इंग्लैंड ने महज 13.1 ओवर में ही 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आइए मुकाबले में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इंग्लैंड ने किस तरह जीता मुकाबला?
पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने पावरप्ले में ही 58 रन पर 4 विकेट गंवा दिए।
इसके बाद निखिल चौधरी (45) और जोएल डेविस (39) की पारी से स्कोर 184/8 तक पहुंचा।
इंग्लैंड से सैम कर्रन और हेनरी क्रोकॉम्ब ने 2-2 विकेट चटकाए।
जवाब में इंग्लैंड ने एन्यूरिन डोनाल्ड (85) और फिलिप सॉल्ट (58) ने अर्धशतकीय पारियों और शतकीय साझेदारी से 41 गेंद शेष रहते हुए ही लक्ष्य हासिल कर लिया।
बल्लेबाजी
डोनाल्ड ने जड़ा पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक
इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज डोनाल्ड ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर खबर ली और महज 18 गेंदों में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला अर्धशतक पूरा किया।
वह शतक से चूक गए, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने 32 गेंदों में 265.63 के स्ट्राइक रेट से 85 रनों की विस्फोटक पारी खेली।
अपनी पारी में उन्होंने 4 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के भी जड़े। उन्होंने सॉल्ट के साथ पहले विकेट के लिए 151 रन की साझेदारी निभाई।
अर्धशतक
सॉल्ट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा पहला अर्धशतक
इंग्लैंड के लिए सॉल्ट ने भी शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 11वां और कंगारू टीम के खिलाफ पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 24 गेंदों में पूरा किया।
उन्होंने डोनाल्ड के साथ 151 रन की रिकॉर्ड साझेदारी करते हुए टीम की जीत में अहम योगदान दिया है।
वह अपनी पारी में 30 गेंदों में 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 58 रन बनाकर बेन ड्वार्शुइस का शिकार बने।
उपलब्धि
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड का दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य का सफल पीछा
इंग्लैंड द्वारा हासिल किया गया 188/2 का स्कोर टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसका दूसरा सबसे बड़ा सफल लक्ष्य का पीछा है।
इससे पहले इंग्लैंड ने 2024 में कार्डिफ में 194 रनों का लक्ष्य हासिल किया था।
यह इस मैदान (कैररा ओवल) पर टी-20 क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा सफल लक्ष्य का पीछा है। इस मामले में सिडनी सिक्सर्स (194/9 बनाम मेलबर्न स्टार्स, 2020) की टीम पहले नंबर पर है।
छक्के
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक पारी में 16 छक्के
इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने इस पारी में कुल 16 छक्के (डोनाल्ड 9, सॉल्ट 4, टॉम बैंटन 3) जड़े।
यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी टीम द्वारा एक टी-20 पारी में लगाए गए चौथे सर्वाधिक छक्के हैं।
न्यूजीलैंड टीम शीर्ष पर है, जिसने 2 बार 18-18 छक्के जड़ने का कारनामा किया है।
इंग्लैंड ने 185 रनों का लक्ष्य 41 गेंद शेष रहते 14.27 की रन रेट से हासिल किया, जो बड़े लक्ष्यों का पीछा करते हुए सबसे तेज जीतों में शामिल है।
गेंदबाजी
जोएल डेविस ने फेंका ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे महंगा ओवर
ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के स्पिनर जोएल डेविस ने एक ही ओवर में 31 रन लुटाकर पुरुष टी-20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे महंगा ओवर फेंकने का शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।
वह पारी का 8वां ओवर लेकर आए थे, जिसमें सॉल्ट ने 4 छक्के और एक चौके जड़े। इसके अलावा 3 वाइड आई।
डेविस ने इस मामले में पूर्व ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल (30 रन बनाम भारत, 2023) को पीछे छोड़ दिया है।
महंगा
ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड टी-20 मुकाबलों का सबसे महंगा ओवर
डेविस की ओर से फेंका गया यह ओवर दोनों टीमों के बीच खेले गए टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के इतिहास में यह सबसे महंगा है।
इससे पहले इंग्लैंड के सैम कर्रन ने 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ओवर में 30 रन लुटाए थे। उस ओवर में ट्रेविस हेड ने रन बटोरे थे।
जबकि ऑस्ट्रेलिया की ओर से इंग्लैंड के खिलाफ पिछला सबसे महंगा ओवर 24 रनों का था। ये ओवर जोश हेजलवुड और रिले मेरेडिथ ने फेंके थे।