इंग्लैंड ने दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया है

इंग्लैंड ने दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा 04:54 pm Nov 24, 202604:54 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने कैररा ओवल में खेले गए 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में मेजबान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ इंग्लैंड ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 184/8 का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में इंग्लैंड ने महज 13.1 ओवर में ही 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आइए मुकाबले में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।