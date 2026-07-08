टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारत के खिलाफ इंग्लैंड के इन गेंदबाजों ने लिए हैं 4 विकेट हॉल
क्या है खबर?
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच मुकाबले हमेशा रोमांचक रहे हैं। दोनों टीमों के बीच कई गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी से प्रभाव छोड़ा है। इंग्लैंड के कुछ गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजी क्रम को परेशान करते हुए टी-20 में 4 विकेट हॉल हासिल किए हैं। इन गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन ने कई मुकाबलों का रुख बदला है। ऐसे में आइए भारत के खिलाफ 4 विकेट हॉल लेने वाले इंग्लैंड के गेंदबाजों पर नजर डालते हैं।
#1
जेड डर्नबैक (4/22, 2011)
भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 4 विकेट हॉल लेने वाले पहले इंग्लिश गेंदबाज जेड डर्नबैक थे। उन्होंने साल 2011 में मैनचेस्टर में खेले गए मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड की 6 विकेट से जीत में अहम भूमिका निभाई थी। डर्नबैक ने अपनी धीमी गेंदों और यॉर्कर से भारतीय बल्लेबाजी को परेशान किया था। उन्होंने 3.4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे। उन्होंने पार्थिव पटेल और महेंद्र सिंह धोनी के अहम विकेट चटकाए थे।
#2
जोफ्रा आर्चर (4/33, 2021)
इंग्लैंड के स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने साल 2021 में अहमदाबाद के मैदान पर 4 ओवर में 33 रन देकर 4 विकेट लिए थे। उनकी इकॉनमी रेट 8.25 की रही थी। इस शानदार गेंदबाजी के बावजूद भारतीय टीम 185/8 का स्कोर बनाने में सफल रही थी। जवाब में इंग्लैंड 177/8 का स्कोर ही बना पाई। आर्चर ने रोहित शर्मा (12), ऋषभ पंत (30), श्रेयस अय्यर (37) और वाशिंगटन सुंदर (4) को अपना शिकार बनाया था।
#3
क्रिस जॉर्डन (4/27, 2022)
क्रिस जॉर्डन ने 2022 में एजबेस्टन में खेले गए मुकाबले में भारत के खिलाफ 4 विकेट लिए थे। इस तेज गेंदबाज ने बीच के ओवरों में सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या जैसे अहम बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा था। इसके बाद उन्होंने आखिरी ओवरों में हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार के विकेट भी हासिल किए थे। जॉर्डन ने 4 ओवर में 27 रन देकर 4 विकेट लिए थे। भारत ने 170/8 का स्कोर बनाया और 49 रन से जीत दर्ज की।
#4
जोश टंग (4/28, 2026)
जोश टंग ने भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज के तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 4 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट झटके। इस दौरान उनकी इकॉनमी रेट 7 की रही। उन्होंने अभिषेक शर्मा (10), ईशान किशन (13), हर्षित राणा (9) और शिवम दुबे (2) को पवेलियन भेजा। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 201/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में टंग की घातक गेंदबाजी से भारतीय टीम 11.4 ओवर में 76 रन पर ऑलआउट हो गई थी।