टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारत के खिलाफ इंग्लैंड के इन गेंदबाजों ने लिए हैं 4 विकेट हॉल

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जेड डर्नबैक (4/22, 2011)

भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 4 विकेट हॉल लेने वाले पहले इंग्लिश गेंदबाज जेड डर्नबैक थे। उन्होंने साल 2011 में मैनचेस्टर में खेले गए मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड की 6 विकेट से जीत में अहम भूमिका निभाई थी। डर्नबैक ने अपनी धीमी गेंदों और यॉर्कर से भारतीय बल्लेबाजी को परेशान किया था। उन्होंने 3.4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे। उन्होंने पार्थिव पटेल और महेंद्र सिंह धोनी के अहम विकेट चटकाए थे।