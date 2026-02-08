टी-20 विश्व कप 2026: इंग्लैंड ने रोमांचक मुकाबले में नेपाल को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जैकब बेथेल (55) और हैरी ब्रूक (53) ने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेलीं। दीपेंद्र सिंह ऐरी और नंदन यादव ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में दीपेंद्र ने बल्लेबाजी में भी अपना दमखम दिखाया और 44 रन बना दिए। कप्तान रोहित पौडेल ने 39 रन बनाए। आखिरी ओवरों में लोकेश बाम (39) ने पूरा मुकाबला बदलकर रख दिया। आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए थे, लेकिन वह बड़ा शॉट नहीं खेल पाए।

अर्धशतक ब्रूक और बेथेल की पारियों पर एक नजर ब्रूक ने 32 गेंदों का सामना किया और 53 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 165.62 की रही। बेथेल ने 35 गेंदों का सामना करते हुए 55 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 157.14 की रही। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच सिर्फ 45 गेंदों में 71 रन की साझेदारी हुई। इंग्लैंड को लगे शुरुआती झटकों से इन दोनों बल्लेबाजों ने ही उबारा।

करियर ब्रूक ने छठा और बेथेल ने तीसरा अर्धशतक जड़ा ब्रूक के बल्ले से निकला यह छठा अर्धशतक रहा। बेथेल ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा अर्धशतक लगाया। ब्रूक ने 56 मुकाबले खेले हैं और इसकी 48 पारियों में 31.13 की औसत से 1,121 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 153.14 की है। बेथेल ने अब तक 24 मुकाबले खेले हैं और इसकी 22 पारियों में 27.76 की औसत और 149.36 की स्ट्राइक रेट से 472 रन बनाने में सफल रहे हैं।

जानकारी इंग्लैंड के लिए इन बल्लेबाजों ने भी खेली अच्छी पारी विल जैक्स ने आखिरी ओवरों में इंग्लैंड के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने 18 गेंदों में 39 रन जड़ दिए। उनके बल्ले से 1 चौका और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 216.67 की रही। जोस बटलर ने 17 गेंदों में 26 रन बनाए।

रिकॉर्ड बटलर के नाम आया ये बड़ा रिकॉर्ड बटलर टी-20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज महेला जयवर्धने को पीछे छोड़ा है। इस खिलाड़ी ने 31 विश्व कप के मुकाबलों में 1,016 रन बनाए थे। बटलर के आगे अब सिर्फ रोहित शर्मा (1,220 रन) और विराट कोहली ( 1,292 रन) हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने 35 पारियों में 1,039 रन बनाने में सफल रहे हैं।

नेपाल नेपाल के बल्लेबाजों ने दिखाया दम नेपाल के कप्तान रोहित ने 34 गेंदों का सामना किया और 39 रन बनाए। उनके बल्ले से 2 चौके और 2 छ्क्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 114.71 की रही। दीपेंद्र ने सिर्फ 29 गेंदों का सामना किया और 44 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 151.72 की रही। लोकेश ने 20 गेंदों में 39 रन बनाए। उनके बल्ले से 4 चौके और 2 छ्क्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 195 की रही।