इंग्लैंड ने लॉर्ड्स वनडे में भारत को हराया, 2-1 से सीरीज की अपने नाम
क्या है खबर?
लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए तीसरे वनडे में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम को 27 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ मेजबान टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने कब्जे में कर ली। पहले वनडे में भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने 4 विकेट से बाजी मारी थी। ऐसे में आइए अब तीसरे वनडे में बने अहम रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।
बेन डकेट (141), जेकब बेथल (91), जो रूट (74) और जोस बटलर (41) की पारियों के दम पर टीम ने 387/3 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया।
भारत के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए।
जवाब में रोहित शर्मा (138), शुभमन गिल (77) और विराट कोहली (74) ने शानदार पारियां तो खेलीं, लेकिन टीम 360/7 का स्कोर बना पाई। सैम कर्रन ने 4 विकेट लिए।
लॉर्ड्स
इंग्लैंड ने लॉर्ड्स में बनाया सर्वोच्च वनडे स्कोर
इंग्लैंड का यह स्कोर लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे इतिहास में बनाया सर्वोच्च टीम स्कोर भी है।
इससे पहले 1975 में इंग्लैंड ने ही भारत के खिलाफ 334/4 का स्कोर बनाया था। उस समय वनडे मुकाबले 60 ओवर के खेले जाते थे।
इस प्रतिष्ठित मैदान पर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम की ओर से साल 2025 में बनाया गया 330/8 का स्कोर तीसरा और इंग्लैंड द्वारा 2017 में आयरलैंड के खिलाफ बनाया गया 338/6 का स्कोर चौथा सबसे बड़ा स्कोर है।
रिकॉर्ड
भारत के खिलाफ सबसे बड़ा वनडे टीम स्कोर
यह इंग्लैंड का भारत के खिलाफ सर्वोच्च वनडे स्कोर है।
इससे पहले इंग्लिश टीम ने साल 2017 में कटक में 366/8 का स्कोर बनाया था। सूची में 2017 में पुणे में बनाया गया 350/7 का स्कोर तीसरे नंबर पर है।
भारत के खिलाफ सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका (438/4, 2015) के नाम है।
डकेट और बेथेल के बीच पहले विकेट के लिए हुई 192 रनों की साझेदारी लॉर्ड्स में वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी सलामी साझेदारी भी बनी।
पहला
डकेट ने भारत के खिलाफ पहला शतक लगाया
डकेट ने 135 गेंदों में 18 चौके और 1 छक्के की मदद से 141 रन बनाकर आउट हुए। उनकी स्ट्राइक रेट 104.44 की रही।
यह उनके वनडे करियर का चौथा और भारत के खिलाफ पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 108 गेंदों में पूरा किया।
वह अब तक 37 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 37 पारियों में 42.47 की औसत और 99.54 की स्ट्राइक रेट से 1,529 रन बनाने में सफल रहे हैं।
सर्वोच्च
डकेट ने लॉर्ड्स में बनाया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर
डकेट ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया।
उनके द्वारा खेली गई 141 रन की पारी लॉर्ड्स में वनडे क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है।
डकेट ने इस मामले में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज विवियन रिचर्ड्स (138*) का रिकॉर्ड तोड़ा। रोहित ने दूसरी पारी में 138 रन बनाए।
इस सूची में अब इंग्लैंड के डेनिस एमिस (137) तीसरे, मार्कस ट्रेस्कोथिक (137) चौथे और ग्राहम गूच (136) 5वें स्थान पर मौजूद हैं।
अर्धशतक
बेथेल ने भारत के खिलाफ दूसरा अर्धशतक लगाया
बेथेल ने 93 गेंदों का सामना किया और 91 रन बनाए। उनके बल्ले से 11 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 97.85 की रही।
यह उनके वनडे करियर का छठा और भारत के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 51 गेंदों में पूरा किया।
वह 24 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 22 पारियों में 33.90 की औसत और 90.58 की स्ट्राइक रेट से 712 रन बनाने में सफल रहे हैं।
बेथल का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 110 रन रहा है।
पचासा
रूट ने 48वां अर्धशतक लगाया
रूट ने 48 गेंदों में 74* रन बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके निकले और उनकी स्ट्राइक रेट 154.17 की रही।
ये उनके वनडे करियर का 48वां अर्धशतक रहा। उन्होंने भारत के खिलाफ अपना 7वां पचासा लगाया।
उन्होंने डकेट के साथ 80 गेंदों में 101 रन की साझेदारी निभाई। वहीं, बटलर के साथ सिर्फ 19 गेंदों में 63 रन जोड़े।
इस पारी के दौरान उन्होंने लिस्ट-A क्रिकेट में 9,000 पूरे किए। वहीं, इंग्लैंड में उनके 4,000 वनडे रन पूरे हुए।
दिग्गज
रूट ने तोड़ा बटलर का ये रिकॉर्ड
रूट ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में बिना एक भी बार आउट एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया।
उन्होंने इस सीरीज में अब तक 249* रन बनाए हैं, जो किसी भी द्विपक्षीय वनडे सीरीज में बिना आउट हुए सबसे ज्यादा रन हैं।
रूट ने इस मामले में बटलर (248, बनाम नीदरलैंड, 2022) का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
इस सूची में रिकी पोंटिंग (241, न्यूजीलैंड, 2007), जावेद मियांदाद (234, भारत, 1982) और महेंद्र सिंह धोनी (212, इंग्लैंड, 2011) भी शामिल हैं।
इतिहास
रोहित ने रचा इतिहास, लॉर्ड्स में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने
रोहित 110 गेंदों में 138 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 17 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 125.45 की रही।
ये उनके वनडे करियर का 34वां और इंग्लैंड के खिलाफ चौथा शतक साबित हुआ, जिसे उन्होंने 84 गेंदों में पूरा किया।
वह लॉर्ड्स के मैदान पर भारत के लिए वनडे क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने।
इससे पहले भारत के लिए सौरव गांगुली ने यहां 90 रन की सबसे बड़ी पारी खेली थी।
उम्रदराज
भारत के लिए शतक जड़ने वाले सबसे उम्रदराज बल्लेबाज बने रोहित
रोहित ने एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 39 साल और 80 दिन की उम्र में शतक लगाया और अब भारत के लिए इस प्रारूप में शतक जड़ने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं।
उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 38 साल और 327 दिन की उम्र में वनडे शतक लगाया था।
सुनील गावस्कर 38 साल 113 दिन के साथ तीसरे और मोहिंदर अमरनाथ 37 साल 185 दिन की उम्र के साथ चौथे स्थान पर हैं।
टूटा
रोहित ने सचिन का ये रिकॉर्ड् भी तोड़ा
इस शतक के साथ रोहित ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली।
वह भारत के लिए बतौर सलामी बल्लेबाज सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए।
रोहित के नाम अब 46 अंतरराष्ट्रीय शतक दर्ज हैं। उन्होंने इस मामले में तेंदुलकर (45) को पीछे छोड़ दिया।
इस सूची में वीरेंद्र सहवाग 36 शतकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि गावस्कर ने बतौर सलामी बल्लेबाज 34 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए थे और वह चौथे स्थान पर हैं।
दिग्गज
ऐसी रही कोहली की पारी
कोहली ने 60 गेंदों का सामना किया और 74 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 4 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 123.33 की रही।
ये उनके वनडे करियर का 79वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 46 गेंदों में पूरा किया।
इंग्लैंड के खिलाफ कोहली ने अपना 12वां अर्धशतक लगाया। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में कोहली के बल्ले से निकला यह पहला अर्धशतक रहा।
अब तक इस खिलाड़ी ने 314 मैच खेले हैं और 14,941 रन बनाए हैं।
विकेट
कर्रन ने पहली बार भारत के खिलाफ 4 विकेट हॉल
कर्रन ने 10 ओवर गेंदबाजी की और 75 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 7.50 की रही।
ये उनके वनडे करियर का दूसरा 4 विकेट हॉल रहा। भारत के खिलाफ उन्होंने पहली बार ये कारनामा किया।
इस खिलाड़ी ने अब तक 44 मुकाबले खेले हैं और इसकी 44 पारियों में 40.11 की औसत से 43 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/48 का रहा है।
उन्होंने भारत के खिलाफ 6 पारियों में 8 विकेट चटकाए हैं।