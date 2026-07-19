भारतीय टीम सीरीज हार गई (फाइल तस्वीर)

इंग्लैंड ने लॉर्ड्स वनडे में भारत को हराया, 2-1 से सीरीज की अपने नाम

लेखन आदर्श कुमार 11:50 pm Jul 19, 202611:50 pm

क्या है खबर?

लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए तीसरे वनडे में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम को 27 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ मेजबान टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने कब्जे में कर ली। पहले वनडे में भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने 4 विकेट से बाजी मारी थी। ऐसे में आइए अब तीसरे वनडे में बने अहम रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।