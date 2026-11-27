इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया (फाइल तस्वीर)

इंग्लैंड ने तीसरे टी-20 में ऑस्ट्रेलिया को हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 05:11 pm Nov 27, 202605:11 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में डकवर्थ लुईस नियम (DLS) के तहत 7 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ उसने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम 16.5 ओवर में 108 रन ही बना पाई थी। जवाब में बारिश के कारण इंग्लैंड का लक्ष्य 93 रन का हो गया था, जिसे उसने 8.5 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया।