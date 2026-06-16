फीफा विश्व कप: मिस्र और बेल्जियम के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबला 1-1 से रहा ड्रॉ 

लेखा-जोखा

ऐसे दागे गए मैच में 2 गोल

मिस्र के लिए पहला गोल इमाम अशूर ने किया, जबकि ओन गोल मोहम्मद हानी से आया। बेल्जियम ने रोमेलु लुकाकू के मैदान पर उतरने के सिर्फ 23 सेकंड बाद ही बराबरी हासिल कर ली। उनके दबाव के चलते मिस्र के डिफेंडर हानी ने गेंद को खुद ही अपने ही गोल में डाल दिया। वहीं, दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने अशूर को शानदार असिस्ट दिया, जिन्होंने मिस्र के लिए अपना 30वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेलते हुए पहला गोल दागा।