फीफा विश्व कप: मिस्र और बेल्जियम के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबला 1-1 से रहा ड्रॉ
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-G में मिस्र और बेल्जियम फुटबॉल टीम के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। सिएटल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला। मिस्र ने 20वें मिनट में पहला गोल दागकर बढ़त हासिल की। इसके बाद 66वें मिनट में दुर्भाग्यपूर्ण ओन गोल के कारण स्कोर बराबर हो गया। इसके बाद दोनों टीमों ने कई प्रयास किए, लेकिन कोई भी टीम निर्णायक गोल नहीं कर सकी।
लेखा-जोखा
ऐसे दागे गए मैच में 2 गोल
मिस्र के लिए पहला गोल इमाम अशूर ने किया, जबकि ओन गोल मोहम्मद हानी से आया। बेल्जियम ने रोमेलु लुकाकू के मैदान पर उतरने के सिर्फ 23 सेकंड बाद ही बराबरी हासिल कर ली। उनके दबाव के चलते मिस्र के डिफेंडर हानी ने गेंद को खुद ही अपने ही गोल में डाल दिया। वहीं, दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने अशूर को शानदार असिस्ट दिया, जिन्होंने मिस्र के लिए अपना 30वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेलते हुए पहला गोल दागा।
आंकड़े
मैच के आंकड़े
बेल्जियम ने गोल करने की 15 बार कोशिश की और 3 बार टारगेट पर शॉट लगाए। मिस्र ने 14 बार कोशिश की और 4 बार टारगेट पर शॉट लगाया। इस रोमांचक मैच में बेल्जियम ने 53 प्रतिशत समय तक बॉल पर कब्जा जमाए रखा। उन्होंने 88 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ 445 पास पूरे किए। मिस्र ने 47 प्रतिशत गेंद अपने नियंत्रण में रखा और 367 पास किए, जिसमें उनकी एक्यूरेसी 82 प्रतिशत की रही।
रिकॉर्ड
मिस्र के खिलाड़ियों ने ये रिकॉर्ड बनाए
सलाह ने अपने जन्मदिन पर फीफा विश्व कप में असिस्ट दर्ज कर इतिहास रच दिया। वह 1966 के बाद से यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले अफ्रीकी खिलाड़ी बन गए। वहीं, 18 साल के हमजा अब्देलकरीम मिस्र के लिए विश्व कप में खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। बार्सिलोना अकादमी से जुड़े इस खिलाड़ी ने अपने करियर में एक बड़ा मील का पत्थर छूते हुए विश्व कप जैसे बड़े मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई।
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It all ends in a draw in Seattle! 🤝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026