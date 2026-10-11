डरबन टेस्ट: मैट रेनशॉ ने विराट कोहली का एक दशक पुराना रिकॉर्ड तोड़ा

रेनशॉ अब पुछल्ले बल्लेबाजों (टेलएंडर्स) के साथ मिलकर बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी (2002 के बाद से) बन गए हैं।

उन्होंने निचलेक्रम के खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए 174 रन बनाए।

इससे पहले ये रिकॉर्ड कोहली के नाम पर दर्ज था। बता दें कि कोहली ने 2016 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 235 रन की पारी खेली थी और इस बीच पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ 171 रन बनाए थे।