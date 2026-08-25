दलीप ट्रॉफी 2026: वैभव सूर्यवंशी ने गेंदबाजी में किया कमाल, एक ओवर में झटके 2 विकेट

नॉर्थ ईस्ट जोन की पारी के 28वें ओवर में सूर्यवंशी ने विरोधी टीम के मध्यक्रम को झंकझौर दिया।

सूर्यवंशी ने ओवर की दूसरी गेंद पर क्रीज पर जमे हुए बल्लेबाज लिंगदोह को बड़ा शॉट खेलने के जाल में फंसाया और कैच आउट कर दिया।

इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने नए बल्लेबाज लेमतूर विकेटकीपर और कप्तान ईशान किशन के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा।

सूर्यवंशी अब तक 3 ओवर में 11 रन देकर 2 विकेट चटका चुके हैं।