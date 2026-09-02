दलीप ट्रॉफी 2026: तिलक वर्मा की पारियों की बदौलत साउथ जोन ने फाइनल में बनाई जगह

दूसरे सेमीफाइनल मैच में नॉर्थ जोन की पहली पारी सिर्फ 195 रन पर सिमट गई। साउथ जोन की ओर से विद्वथ कावेरप्पा ने 4 विकेट लिए।

इसके जवाब में साउथ जोन की टीम ने कप्तान तिलक के शतक की मदद से 312 रन बनाए।

पहली पारी के आधार पर पिछड़ने वाली नॉर्थ जोन ने अपनी दूसरी पारी में 297 रन बनाए।

आखिर में जीत के लिए मिले 181 रन के लक्ष्य को साउथ जोन ने 3 विकेट खोकर हासिल किया।