दलीप ट्रॉफी 2026: ईस्ट जोन ने खिताब किया लगभग सुनिश्चित, ऐसा रहा चौथा दिन
क्या है खबर?
दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मैच में ईस्ट जोन ने विशाल बढ़त बनाते हुए खिताब लगभग सुनिश्चित कर लिया है। ईस्ट जोन के 708 रन के जवाब में साउथ जोन की पहली पारी 336 रन ही बना सकी। इसके बाद चौथे दिन के खेल की समाप्ति तक ईस्ट जोन ने अपनी दूसरी पारी में 212/5 का स्कोर बनाया और उनकी कुल बढ़त 584 रन की हो गई है। आइए चौथे दिन के खेल पर एक नजर डालते हैं।
साउथ जोन
पहली पारी के आधार पर साउथ जोन 372 रन से पिछड़ी
तीसरे दिन के स्कोर 242/6 से आगे खेलने उतरी साउथ जोन की टीम से कप्तान तिलक वर्मा और चामा मिलिंद ने संघर्ष दिखाया।
अच्छी बल्लेबाजी कर रहे मिलिंद 318 रन के टीम स्कोर पर 7वें विकेट के रूप में आउट हुए।
इसके बाद साउथ जोन का निचला क्रम ज्यादा देर तक नहीं टिक सका।
कप्तान तिलक 99 रन की पारी खेलकर 10वें विकेट के रूप में आउट हुए।
पहली पारी के आधार पर साउथ जोन 372 रन से पिछड़ गई।
तिलक
कप्तान तिलक वर्मा शतक से चूके
तिलक 211 गेंदों में 99 रन बनाकर आउट हुए और उन्होंने अपनी पारी में उन्होंने 9 चौके लगाए।
उन्होंने मिलिंद (43) के साथ मिलकर 78 रन की साझेदारी की।
वह अपने प्रथम श्रेणी करियर में 9वें शतक से चूक गए।
वह इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और मौजूदा टूर्नामेंट में उन्होंने लगातार तीसरी पारी में 50+ रन बनाए हैं।
इससे पहले सेमीफाइनल में उन्होंने 116* और 51* रन के स्कोर किए थे।
दूसरी पारी
ईस्ट जोन ने दूसरी पारी में भी किया कमाल
पहली पारी के आधार पर जोरदार बढ़त बनाने वाली ईस्ट जोन को दूसरी पारी में वैभव सूर्यवंशी (8) और अभिमन्यु ईश्वरन (3) के रूप में शुरुआती झटके लगे।
इसके बाद शिखर मोहन (52) और कप्तान ईशान किशन (80) ने अर्धशतक लगाए और टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया।
स्टंप्स तक ईस्ट जोन ने 212/5 का स्कोर बनाया।
फिलहाल क्रीज पर एमडी कौनैन कुरैशी (26*) और कुमार कुशाग्र (34) बने हुए हैं।
गेंदबाजी
ऐसी रही साउथ जोन की गेंदबाजी
ईस्ट जोन की दूसरी पारी के दौरान साउथ जोन की ओर से मोहम्मद सिराज ने एक विकेट लिए। उन्होंने अपने 7 ओवर में 17 रन दिए।
शेख रशीद के हिस्से में भी एक सफलता आई। उन्होंने अपने 7 ओवर 20 रन दिए।
एमडी निधीश ने 5 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 14 रन देते हुए एक विकेट चटकाया।
त्रिपुरण विजय के हिस्से में भी एक विकेट आया। हालांकि, उन्होंने अपने 17 ओवर में 84 रन खर्च किए।