ईस्ट जोन ने खिताब किया सुनिश्चित (तस्वीर: एक्स/@BCCIdomestic)

दलीप ट्रॉफी 2026: ईस्ट जोन ने खिताब किया लगभग सुनिश्चित, ऐसा रहा चौथा दिन

लेखन अंकित पसबोला 05:50 pm Sep 09, 202605:50 pm

क्या है खबर?

दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल मैच में ईस्ट जोन ने विशाल बढ़त बनाते हुए खिताब लगभग सुनिश्चित कर लिया है। ईस्ट जोन के 708 रन के जवाब में साउथ जोन की पहली पारी 336 रन ही बना सकी। इसके बाद चौथे दिन के खेल की समाप्ति तक ईस्ट जोन ने अपनी दूसरी पारी में 212/5 का स्कोर बनाया और उनकी कुल बढ़त 584 रन की हो गई है। आइए चौथे दिन के खेल पर एक नजर डालते हैं।