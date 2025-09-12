दलीप ट्रॉफी 2025, फाइनल: यश राठौड़ ने जड़ा 7वां प्रथम श्रेणी शतक, जानिए आंकड़े

दलीप ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में सेंट्रल जोन के बल्लेबाज यश राठौड़ ने साउथ जोन के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। यह उनके प्रथम श्रेणी करियर का 7वां और इस टूर्नामेंट में पहला ही शतक रहा। वह इस टूर्नामेंट में 3 बार 50+ का स्कोर बनाने में सफल रहे हैं। उनकी इस पारी की बदौलत ही सेंट्रल जोन की टीम पहली पारी में निर्णायक रूप से बड़ी बढ़त की ओर बढ़ गई है।

बल्लेबाजी कैसी रही राठौड़ की पारी और साझेदारी? साउथ जोन के पहली पारी में बनाए गए 149 रनों के जवाब में सेंट्रल जोन को 93 रन तक 3 झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए राठौड़ ने कप्तान रजत पाटीदार (101) के साथ चौथे विकेट के लिए 153 रन और सारांश जैन के साथ छठे विकेट के लिए 118* की अहम साझेदारी निभाई। राठौड़ अपनी पारी में 188 गेंदों में 11 चौके और 1 छक्के की मदद से 137 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं।

प्रदर्शन दलीप ट्रॉफी 2025 में कैसा रहा है राठौड़ का प्रदर्शन? राठौड़ का दलीप ट्रॉफी 2025 में शानदार प्रदर्शन रहा है। उन्होंने 4 पारियों में 1 में शतक और 2 में अर्धशतक जड़े हैं। इस तरह से यह उनका तीसरा 50+ स्कोर रहा है। उन्होंने नॉर्थ जोन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहली पारी में 87* और दूसरी पारी में 78 रन बनाए थे। इसी तरह वेस्ट जोन के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में पहली पारी में केवल 2 रन ही बना पाए थे, लेकिन अब वापसी कर ली है।

करियर कैसा रहा है राठौड़ का प्रथम श्रेणी करियर? राठौड़ ने 21 प्रथम श्रेणी मुकाबले खेले हैं और इसकी 35 पारियों में 1,799* रन बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने 50.00 से ज्यााद की औसत से बल्लेबाजी की है। उनके बल्ले से 7 शतक के अलावा 8 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 151 रन है। लिस्ट-A क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 24 मुकाबलों की 23 पारियों में 47.72 की औसत से 859 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 3 शतक और 2 अर्धशतक निकले हैं।