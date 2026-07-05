अर्शदीप सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 3 विकेट चटकाए थे (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक बार बल्लेबाजों को शून्य पर आउट करने वाले गेंदबाज, शीर्ष पर कौन?

लेखन भारत शर्मा 01:43 pm Jul 05, 202601:43 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम को ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए टी-20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए, जिनमें फिलिप सॉल्ट (0), जोस बटलर (0) और टॉम बैंटन (39) के विकेट शामिल है। इसके साथ ही वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में तीसरे सर्वाधिक बार बल्लेबाजों को शून्य पर आउट करने वाले गेंदबाज बन गए। आइए अन्य पर नजर डालते हैं।