टी-20 अंतरराष्ट्रीय: दीपेंद्र सिंह ऐरी 2,000 रन बनाने वाले नेपाल के पहले बल्लेबाज बने, जानिए आकंड़े 

टी-20 विश्व कप 2026 के 5वें मुकाबले में नेपाल क्रिकेट टीम ने कमाल का खेल दिखाया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम बहुत संघर्ष करने के बाद ये मुकाबला 4 रन से जीतने में सफल रही। इस मैच में नेपाल के स्टार खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 29 गेंदों में 44 रन बनाए। इस पारी के दौरान उन्होंने इतिहास रचा और 2,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले नेपाल के पहले बल्लेबाज बन गए। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

पारी इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा रहा दीपेंद्र का प्रदर्शन दीपेंद्र ने पहले गेंदबाजी में 3 ओवर में 23 रन खर्च कर 2 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 7.70 की रही। इसके बाद बल्लेबाजी में उन्होंने 29 गेंदों का सामना कर 44 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 151.72 की रही। उन्होंने कप्तान रोहित पौडेल के साथ मिलकर सिर्फ 54 गेंदों में 82 रन की साझेदारी निभाई। रोहित 34 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हुए।

रन नेपाल के लिए ऐसा रहा है दीपेंद्र का प्रदर्शन नेपाल के लिए दीपेंद्र ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2018 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 91 मुकाबले खेले हैं और इसकी 79 पारियों में 17 बार नाबाद रहते हुए 2,000 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी औसत 32.25 और स्ट्राइक रेट 139.37 की रही है। उनके बल्ले से 1 शतक और 10 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 110* रन रहा है। नेपाल के लिए इस खिलाड़ी ने 83 छक्के भी लगाए हैं।

