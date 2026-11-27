कार्तिक ने आगे कहा कि कई बार खिलाड़ी दर्द को छिपा लेते हैं। सिराज को इससे पहले वनडे टीम से भी बाहर रखा गया। वेस्टइंडीज के खिलाफ भी उन्हें आखिरी विकल्प के तौर पर मौका मिला।

इस तरह की चीजें किसी खिलाड़ी को तकलीफ पहुंचाती हैं।

अगर टीम प्रबंधन को लगता है कि सिराज अच्छी फॉर्म में नहीं हैं या नेट्स पर उनकी गेंदबाजी प्रभावी नहीं है तो उन्हें टीम में शामिल करके साथ ले जाने की जरूरत क्या थी?