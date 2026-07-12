भारत ने खराब फील्डिंग के कारण गंवाई आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज, जानिए कैसे

आंकड़े

भारत ने दोनों सीरीज में टपकाए कुल 11 कैच

भारत ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए कुल 6 मैचों में 11 कैच टपकाए हैं। इनमें आयरलैंड के खिलाफ दोनों मुकाबलों में 3-3 कैच, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे और तीसरे मैच में एक-एक और 5वें मुकाबले में टपकाए गए 3 कैच शामिल हैं। भारत ने टी-20 विश्व कप 2026 से लेकर अब तक 24 कैच टपकाए हैं। इनमें अकेले विश्व कप में 13 कैच टपकाए थे। इससे भारत की कैच लेने की दक्षता मात्र 72.1 प्रतिशत रही है।