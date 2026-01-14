क्या भारत ने पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी खिलाड़ियों को वीजा देने से इनकार किया? जानिए सच्चाई 

चर्चा क्या था पूरा मामला? अली खान की एक इंस्टाग्राम स्टोरी के बाद यह मामला चर्चा में आया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, 'भारतीय वीजा नहीं मिला, लेकिन KFC जिंदाबाद।' इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे। हालांकि, मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार सभी आवेदन अब भी प्रक्रिया में हैं। ऐसे मामलों में कई विभागों से मंजूरी की जरूरत होती है, जिसमें भारत के विदेश मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति भी शामिल होती है।

खिलाड़ी वीजा मंजूरी के इंतजार में हैं खिलाड़ी पाकिस्तानी मूल के 4 अमेरिकी खिलाड़ी- अली खान, शयान जहांगिर, मोहम्मद मोहसिन और एहसान आदिल 13 जनवरी को कोलंबो में भारतीय उच्चायोग में निर्धारित अपॉइंटमेंट्स के बाद वीजा मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। खिलाड़ी श्रीलंका में USA टीम के साथ हैं और फरवरी में होने वाले टूर्नामेंट की तैयारी के अंतिम चरण का हिस्सा हैं। अधिकारियों के अनुसार, सभी प्रक्रियाएं सामान्य प्रशासनिक समीक्षा के तहत जारी हैं और वीजा को लेकर कोई अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

कागज अभी नहीं लिया गया है कोई निर्णय क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के सूत्रों ने बताया कि चारों खिलाड़ियों ने अपॉइंटमेंट से पहले सभी कागजात बिल्कुल निर्देशानुसार पूरे किए थे। सूत्र ने कहा, "उनकी अपॉइंटमेंट श्रीलंका स्थित भारतीय दूतावास में थी। उन्होंने ICC द्वारा बताए गए अनुसार सभी कागजात पूरे किए। इस दौरान खिलाड़ियों को सूचित किया गया कि इस समय वीजा प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती।" यह केवल प्रक्रिया का हिस्सा था और कोई अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

इंतजार USA टीम प्रबंधन को सभी सूचना दी गई USA टीम के प्रबंधन को भारतीय दूतावास से कॉल प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि आवश्यक जानकारी का कुछ हिस्सा मिल चुका है, जबकि कुछ अतिरिक्त विवरण अभी विदेश मंत्रालय से अपेक्षित हैं। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए संपर्क किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, यह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है और सभी कागजात सही होने के बाद ही वीजा जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।