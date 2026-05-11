ढाका टेस्ट: मोमिनुल हक 5,000 रन बनाने वाले तीसरे बांग्लादेशी बने, जानिए उनके आंकड़े

बल्लेबाजी कैसी रही मोमिनुल की पारी और साझेदारी? बांग्लादेश को अपनी दूसरी पारी में 15 रन के कुल स्कोर पहला झटका लग गया था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए मोमिनुल ने कप्तान नजमुल हुसैन शांतो के साथ तीसरे विकेट के लिए 105 रन की शतकीय साझेदारी करते हुए टीम को संकट से बाहर निकाला। इस दौरान उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन उसके बाद वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए। वह 120 गेंदों में 4 चौकों से 56 रन बनाकर आउट हुए।

उपलब्धि बांग्लादेश के लिए यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे बल्लेबाज माेमिनुल ने टेस्ट क्रिकेट में 5,000 रन पूरे करते ही विशेष सूची में जगह बना ली है। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले केवल तीसरे बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं। बांग्लादेश के लिए सबसे अधिक टेस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड मुशफिकुर रहीम के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने अब तक 101 टेस्ट की 186 पारियों में 6,590 से अधिक रन बनाए हैं। सूची में तमीम इकबाल (5,134) दूसरे नंबर पर है। अब मोमिनुल भी इस सूची में शामिल हो गए हैं।

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