BPL मैच से पहले ढाका कैपिटल्स के सहायक कोच महबूब अली की तबीयत बिगड़ने से मौत
लेखन भारत शर्मा
Dec 27, 2025
05:26 pm
क्या है खबर?

बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) के एक मैच से पहले सिलहट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में ढाका कैपिटल्स के सहायक कोच महबूब अली जाकी (59) का शनिवार को अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। जाकी राजशाही वॉरियर्स के खिलाफ अपनी टीम के पहले मैच से कुछ मिनट अचानक बेहोश होकर गिर पड़े थे। टीम के सदस्यों और चिकित्सा कर्मियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना से क्रिकेट जगत में शोक की लहर है।

घटना

कैसे हुई यह चौंकाने वाली घटना?

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के मुख्य चिकित्सक देबाशीष चौधरी ने बताया कि जाकी के मैच से पहले अचानक गिरने के बाद टीम के सदस्यों और चिकित्साकर्मियों ने उन्हें तुरंत कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) दिया और फिर एम्बुलेंस के जरिए अल हरमैन अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। ढाका टीम के अधिकारियों ने कहा कि जाकी ने घटना से पहले किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या की शिकायत नहीं की थी।

चर्चा

टी-20 विश्व कप 2016 में चर्चा में आए थे जाकी

जाकी भारत में खेले गए टी-20 विश्व कप 2016 में तस्कीन अहमद के एक्शन पर सवाल उठने के बाद उनके साथ मिलकर काम करने के कारण जाकी सुर्खियों में आए थे। BCB खेल विकास विभाग के विशेषज्ञ तेज गेंदबाजी कोच जाकी के निधन पर BCB ने गहरा शोक व्यक्त किया है। जाकी ने राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप में कोमिला जिले का और ढाका प्रीमियर डिवीजन क्रिकेट लीग में अबाहानी और धानमंडी जैसे प्रमुख क्लबों का प्रतिनिधित्व किया था।

करियर

जाकी ने साल 2008 में संभाली थी कोचिंग की जिम्मेदारी

अपने खेल करियर के बाद जाकी ने अपना पूरा जीवन कोचिंग और खिलाड़ी विकास के लिए समर्पित किया था। उन्होंने साल 2008 में BCB में हाई परफॉर्मेंस कोच के रूप में कार्यभार संभाला और अपने काम के माध्यम से देश में तेज गेंदबाजी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। BCB ने उनके परिवार, मित्रों और क्रिकेट समुदाय के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है।

