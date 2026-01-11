डेवोन कॉनवे ने भारत के खिलाफ जड़ा पहला वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

बल्लेबाजी कैसी रही कॉनवे की पारी और साझेदारी? टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कीवी टीम को कॉनवे और हेनरी निकोल्स (62) की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 130 गेंदों में 117 रन की अहम शतकीय साझेदारी निभाई। इस दौरान दोनों ने अपने-अपने अर्धशतक भी पूरे किए। हालांकि, अर्धशतक के बाद कॉनवे लंबी पारी नहीं खेल पाए और हर्षित राणा का शिकार बन गए। उन्होंने 67 गेंदों में 6 चौके और एक छक्का जड़ा।

उपलब्धि भारत में न्यूजीलैंड की दूसरी सबसे बड़ी सलामी साझेदारी कॉनवे और निकोल्स की सलामी जोड़ी ने 117 रन की साझेदारी कर एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है। यह भारत में वनडे में न्यूजीलैंड की ओर से भारत के खिलाफ दूसरे सबसे बड़ी सलामी साझेदारी है। सबसे बड़ी सलामी साझेदारी का रिकॉर्ड एंड्रयू जोन्स और जॉन राइट के नाम है, जिन्होंने साल 1988 में वडोदरा में 140 रन की साझेदारी निभाई थी। इसी तरह नाथन एस्टल और क्रेग स्पीयरमैन (115 रन, 1999) की जोड़ी तीसरे नंबर पर है।

