ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ नेतृत्व को लेकर उत्साहित पडिक्कल, बोले- कप्तानी से बल्लेबाजी में मदद मिलती है

पडिक्कल ने कप्तानी और बल्लेबाजी के बीच संबंध बताते हुए कहा, "कप्तानी एक अतिरिक्त जिम्मेदारी है। आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आप टीम की मदद कर रहे हैं। मैंने हमेशा इसी तरह क्रिकेट खेला है। मैं हमेशा चाहता हूं कि टीम जीते। कप्तान के तौर पर आपका मुख्य लक्ष्य यही होता है कि टीम को जीत मिले। इससे मेरी बल्लेबाजी में भी और मदद मिलती है।"

कर्नाटक की कप्तानी संभालने के बाद उनकी बल्लेबाजी में सुधार आया है।